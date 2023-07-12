Мемуары Бритни Спирс: известная певица выпускает книгу «The Woman In Mе»

Румыния сделала важное заявление по поводу военной помощи Украине

В Венгрии порадовались, что Украину не приняли в НАТО

«Мавка. Лісова пісня»: россияне внаглую перевели популярный украинский мультик, диски уже продают в Киеве

Милан Кундера: популярный французский писатель умер в возрасте 94 лет

Марк Цукерберг тренируется с кикбоксером Исраэлем Адесаньей и бойцом Александром Волкановски

Принудительной эвакуации из Сумской области не будет

Столтенберг назвал два условия для вступления Украины в НАТО

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 235 530 солдат

Коалиция по обучению украинцев на F-16 создана, — Резников

06.07.23 09:24

Людмила Марченко, нардеп от «Слуг народа», поймана на взятке

07.07.23 16:46

В Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди

06.07.23 12:47

Зеленский прибыл в Болгарию

06.07.23 12:19

Два населенных пункта на Львовщине остались без света после ночного ракетного удара

06.07.23 10:44

В Белом доме намекнули, когда Украину могут принять в НАТО

07.07.23 15:20

Бритни Спирс избили в Лас-Вегасе: певица поведала подробности инцидента

06.07.23 09:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат

06.07.23 11:05

Лукашенко рассказал о Пригожине кое-что неожиданное

07.07.23 11:16

Непогода оставила без света более 600 населенных пунктов в Украине

06.07.23 10:28

Буданов дал грустный прогноз по поводу грядущего саммита НАТО