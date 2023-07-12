Япония усилила сотрудничество с НАТО

Главное: Япония и НАТО наращивают сотрудничество. Уже объявили о новой индивидуально адаптированной программе партнерства.

Детали: Япония и НАТО решили еще больше усилить свое сотрудничество. Они уже объявили о новой индивидуально адаптированной программе партнерства в шестнадцати областях.

Известно, что подписанный сторонами документ включает такие сферы, как кибербезопасность, безопасность в космосе, а также расширение участия в маневрах НАТО, в частности, в области кибербезопасности и манипулирования информацией, и совместные действия по оказанию экстренной помощи при стихийных бедствиях и во время конфликтов.

Кроме этого, планируется, что будет усилен обмен информацией, что должно способствовать облегчению сотрудничества.

Сообщается, что кроме таких сфер сотрудничества как обеспечение безопасности на море и в вопросах нераспространения, предусмотрено сотрудничество в области противодействия ложной информации, в отношении новейших технологий разрушения, в частности, с использованием искусственного интеллекта.

Стоит добавить, что индивидуально адаптированная программа партнерства является расширением заключенного впервые в 2014-м году плана индивидуального партнерства и сотрудничества. Она будет действовать в 2023-2026-х годах и отражает влияние ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе на вопросы безопасности в Атлантике и укрепление сотрудничества для сохранения мирового порядка.

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