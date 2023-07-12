Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

Главное: Погода в Украине меняется. Прогнозируются дожди.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Так, сообщается, что в четверг, 13 июля, в западных, Винницкой, Житомирской областях пройдут дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду. На Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На остальной территории нашей страны должно быть без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западе и севере Украины на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 12-17, в южных регионах воздух прогреется до 20 тепла. Днем ожидается плюс 26-31, в Одесской области до 35 тепла, в западных и восточных областях плюс 22-27.

Завтра в Киеве будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью обещают плюс 15-17, а днем до 30 тепла.

Что касается пятницы, 14 июля, то по Украине кроме западных и большинства северных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет плюс 15-20, а на Юге до 23 тепла. Днем прогнозируют плюс 22-27, а в южных областях 30-32 тепла.

В Киеве послезавтра обещают кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью будет плюс 18-20, а днем 24-26 тепла.

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