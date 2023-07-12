Писториус понимает оскорбление Украины и сочувствует ей

Главное: Писториус ответил на слова Зеленского относительно НАТО. Министр обороны ФРГ понимает «оскорбление и нетерпение» Украины, но членом НАТО она станет, «когда выполнит условия».

Детали: Глава Минобороны Германии Борис Писториус сочувствует Украине, но считает условия ее вступления в НАТО, озвученные на саммите в Вильнюсе «совершенно нормальными». Об этом он заявил в эфире телеканала ARD 11 июля.

Отмечается, что так немецкий министр отреагировал на критику украинского лидера Владимира Зеленского по поводу «нерешительности» НАТО.

«Все говорят, что будущее Украины — в НАТО, как только война закончится. Существует конкретная перспектива членства. Вопросы совместимости систем, вопросы управления и демократического контроля над вооруженными силами — все это нормальные стандарты для государства-члена НАТО. И Украина, в конце концов, также должен им отвечать», — подчеркнул Писториус.

Он добавил, что понимает «оскорбление и нетерпение» Украины и «совершенно сочувствует ей», но членом НАТО она станет, «как только будут выполнены условия».

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