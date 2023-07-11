В Кремле возбудились от передачи Украине французских дальнобойных ракет

Главное: В РФ отреагировали на французские ракеты для Украины. Ошибочное решение Франции чревато последствиями для украинской стороны, считает Дмитрий Песков.

Детали: Франция совершила ошибку, когда принимала решение о поставках дальнобойных ракет Украине. С таким утверждением выступил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 11 июля.

«Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках „СВО“. Они могут лишь обременить судьбу украинского, киевского режима», — заявил он.

Песков отметил, что в случае с французскими поставками еще предстоит выяснить, о каком радиусе действия ракет идет речь. Однако в целом он назвал решение Парижа ошибочным.

«Это, на наш взгляд, ошибочное решение, чревато последствиями для украинской стороны. Потому что, естественно, это заставит нас принимать контрмеры», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

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