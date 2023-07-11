Страны НАТО согласовали план действий на случай войны с Россией

Главное: В НАТО согласовали план на случай войны с РФ. Страны блока пришли к выводу, что нужно подготовиться к возможному противостоянию с Россией задолго до начала боевых действий.

Детали: НАТО согласовал план обороны на случай атаки России на одну из стран альянса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять дипломатов.

Собеседники агентства, заявили, что за день до начала саммита НАТО в Вильнюсе удалось преодолеть блокировку Турции, которая ранее не давала альянсу возможности согласовать план. Анкаре «пришлось пойти на компромисс», отметил один из источников Reuters. Для альянса же все прошло «замечательно», добавил он.

НАТО в течение десятилетий не видел в необходимости в разработке плана действий на случай атаки, однако сейчас у границ альянса, в Украине, идет самая кровопролитная война в Европе со времен Второй мировой. Страны блока пришли к выводу, что нужно подготовиться к возможному противостоянию с Россией задолго до начала боевых действий.

План на случай атаки России — это документ на тысячи страниц, в котором прописаны действия на случай необходимости обороняться от вторжения армии РФ. Договоренности включают как укрепление войск, так и логистику, а их реализация может занять несколько лет.

«Союзники будут точно знать, какие силы и возможности необходимы, где, что и как размещать», — говорил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подготовку документов.

Более того, страны НАТО готовятся вчетверо расширить военное присутствие вблизи границ России, сообщает The New York Times. По данным издания, альянс увеличит почти до 40 тысяч человек численность сил в 8 странах «восточного фланга».

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