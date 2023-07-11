Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Главное: Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о передаче дальнобойных ракет Вооруженным силам Украины. Вероятно, речь идет о ракетах дальнего радиуса действия SCALP.

Детали: Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты. Это должно помочь ВСУ в контрнаступлении. Об этом во вторник, 11 июля, на полях Вильнюсского саммита НАТО объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

О каких именно ракетах дальнего радиуса действия идет речь, пока неизвестно.

Отметим, что во Франции на вооружении стоят крылатые ракеты SCALP-EG.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал сообщение в Telegram, изобразив украинский и французский флаги, а также ракеты и рукопожатия.

Storm Shadow — англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, которая предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. В частности Storm Shadow — британское название ракеты, а французский вариант обозначается аббревиатурой SCALP-EG.

В целом французские и британские варианты ракеты идентичны. Отличия заключаются в программном обеспечении и самолетах — носителях ракет. В частности, на основе SCALP были разработаны Black Shaheen (экспортная модификация, которая была создана по заказу ОАЭ) и MdCN (предназначена для эксплуатации на кораблях и подводных лодках).

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Украина уже получила дальнобойные ракеты от Великобритании и США. Франция стала третьей страной, предоставившей ВСУ дальнобойные ракеты..