Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Президент Чехии дал неожиданный прогноз по поводу войны в Украине

Президент Чехии дал неожиданный прогноз по поводу войны в Украине

Агата Кловская
11.07.23 15:00
188
Президент Чехии дал неожиданный прогноз по поводу войны в Украине

Главное: Президент Чехии поторопил Украину с контрнаступлением. Намекнул, что нужен прорыв до конца года.

Детали: Президент Чехии Петр Павел сделал неожиданный прогноз по поводу войны в Украине. Произошло это на саммите НАТО в Вильнюсе, который проходит 11-12 июля.

Политик отметил, что «окно возможностей для достижения военного прогресса более или менее закроется к концу этого года».

Это же, по его словам, станет отправной точкой для переговоров.

Он добавил, что предстоящие выборы в США и других странах могут означать, что союзники не смогут сохранять нынешний уровень поддержки нашей страны.

Петр Павел сказал: «К следующему году мы также увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия. Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров».

В тему: Президент Польши рассказал, когда миротворческая миссия НАТО может войти в Украину.

Тэги: Украина, Чехия, мир, НАТО, политика, война, контрнаступление, Петр Павел

Комментарии

Статьи

05.07.23 11:47

Нарко-news: кокаин Байдена, кетамин Маска, экстази для снятия стресса и уничтожение афганского мака

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Языческое капище» в Киеве и его интерпретация
10.07.23 18:52

«Языческое капище» в Киеве и его интерпретация

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.07.23 16:52

В Кремле возбудились от передачи Украине французских дальнобойных ракет
11.07.23 16:24

В Исландии начал эпично извергаться вулкан-малыш
11.07.23 16:16

Страны НАТО согласовали план действий на случай войны с Россией
11.07.23 15:48

Россияне пытаются хоть как-то привлечь туристов в Крым
11.07.23 15:23

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
11.07.23 14:51

Как минимум 14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина, — Данилов
11.07.23 14:33

Стало известно, какое еще вооружение передаст Германия Украине
11.07.23 14:19

Зеленский раскритиковал закулисные игры НАТО
11.07.23 14:14

Президент Польши рассказал, когда миротворческая миссия НАТО может войти в Украину
11.07.23 14:08

Премьер Бельгии заявил, что Украина «когда-нибудь» станет членом НАТО
11.07.23 15:23

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
11.07.23 14:19

Зеленский раскритиковал закулисные игры НАТО
11.07.23 11:57

Принудительной эвакуации из Сумской области не будет
11.07.23 10:50

ВСУ за 5 недель освободили столько же территорий, сколько оккупанты захватили за полгода, — ISW
11.07.23 10:18

На саммите НАТО примут три пункта по Украине, — Столтенберг
11.07.23 09:52

Станислав Ржицкий: в Краснодаре застрелили оккупанта, причастного к трагедии в Виннице
11.07.23 09:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 235 020 солдат
10.07.23 16:07

Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, — Столтенберг
10.07.23 13:57

Украина избежит ПДЧ на пути в НАТО, — Кулеба
10.07.23 12:53

Озвучена причина высокой смертности российских оккупантов в Украине
05.07.23 03:28

Японские ученые научились… выращивать зубы
06.07.23 09:24

Людмила Марченко, нардеп от «Слуг народа», поймана на взятке
05.07.23 16:30

Британцы испытали на орбите уникального космического «мусорщика»
06.07.23 12:47

Зеленский прибыл в Болгарию
06.07.23 12:19

Два населенных пункта на Львовщине остались без света после ночного ракетного удара
07.07.23 16:46

В Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди
05.07.23 08:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат
05.07.23 09:18

В Скадовске и Геническе возможна вспышка холеры
06.07.23 09:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат
06.07.23 10:44

В Белом доме намекнули, когда Украину могут принять в НАТО
Фото и Видео
В Исландии начал эпично извергаться вулкан-малыш
В Исландии начал эпично извергаться вулкан-малыш
В Исландии начал эпично извергаться вулкан-малыш
В Исландии начал эпично извергаться вулкан-малыш
Самый большой древний топор археологи нашли на территории Британии
Самый большой древний топор археологи нашли на территории Британии
Наполеон (2023): трейлер и дата выхода фильма с Хоакином Фениксом в главной роли
Наполеон (2023): трейлер и дата выхода фильма с Хоакином Фениксом в главной роли
Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы (2023): трейлер и дата выхода анимационного фильма
Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы (2023): трейлер и дата выхода анимационного фильма
Китаец устроил кровавую резню в детском саду
Китаец устроил кровавую резню в детском саду
На Burning Man 2023 Украина презентует «Храм ежа»
На Burning Man 2023 Украина презентует «Храм ежа»
Самый длинный подвесной мост в мире открыт в Германии
Самый длинный подвесной мост в мире открыт в Германии
Рикки Колле: «Мисс Нидерланды-2023» стал... мужик-трансгендер
Рикки Колле: «Мисс Нидерланды-2023» стал... мужик-трансгендер
Пришло время возмездия... В ГУР показали интригующий видеоролик
Пришло время возмездия... В ГУР показали интригующий видеоролик
В России внезапно пошел снег
В России внезапно пошел снег
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.