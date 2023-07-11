Президент Чехии дал неожиданный прогноз по поводу войны в Украине

Главное: Президент Чехии поторопил Украину с контрнаступлением. Намекнул, что нужен прорыв до конца года.

Детали: Президент Чехии Петр Павел сделал неожиданный прогноз по поводу войны в Украине. Произошло это на саммите НАТО в Вильнюсе, который проходит 11-12 июля.

Политик отметил, что «окно возможностей для достижения военного прогресса более или менее закроется к концу этого года».

Это же, по его словам, станет отправной точкой для переговоров.

Он добавил, что предстоящие выборы в США и других странах могут означать, что союзники не смогут сохранять нынешний уровень поддержки нашей страны.

Петр Павел сказал: «К следующему году мы также увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия. Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров».

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