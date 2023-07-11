Как минимум 14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина, — Данилов

Главное: Многие российские военные командиры симпатизируют основателю ЧВК «Вагнер». Секретарю СНБО Алексею Данилову известно как минимум о 14 генералах.

Детали: По меньшей мере 14 российских генералов поддерживают основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

«Есть очень много командиров, которые симпатизируют „Вагнеру“ и не хотят следовать за Путиным», — заявил он.

Глава СНБО добавил, что ему известно о 14 российских генералах, поддерживающих Пригожина.

Издание отметило, что не смогло подтвердить или опровергнуть слова Данилова.

В то же время жители российского гарнизонного города Богучар, которые были свидетелями мятежа «вагнеровцев», рассказали журналистам, что военные не сопротивлялись бойцам ЧВК и значительное количество людей симпатизировали мятежникам.

В тему: СМИ узнали о встрече Пригожина и его головорезов с Путиным в Кремле.