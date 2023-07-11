Зеленский раскритиковал закулисные игры НАТО

Главное: Зеленский подверг критике кулуарные переговоры НАТО. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, отметил президент.

Детали: Западные союзники обсуждают формулировки на саммите НАТО без Украины. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 11 июля.

По его словам, Украина ценит своих союзников, нашу общую безопасность и всегда ценит открытый разговор.

«Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения нашего государства.

«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность — это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите», — резюмировал Зеленский.

В тему: Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.