«Игра в кальмара»: Netflix «кинул на деньги» режиссера популярного сериала Хван Дон Хека

Национализм: история одной идеологии
В Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди
Генерал Сырский рапортовал о возврате ранее оккупированных территорий под Бахмутом
В Самарской области завод по производству взрывчатки посетила «бавовна»
Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, — WP
Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа
Непогода оставила без света более 600 населенных пунктов в Украине
СМИ пишут о тайных переговорах США и России по войне в Украине. Госдеп все опровергает
За сутки ВСУ уничтожили еще более полутысячи оккупантов
Россия снова атаковала Украину «мопедами». Есть погибшие
Число погибших в результате ракетного удара по Львову увеличилось