«Игра в кальмара»: Netflix «кинул на деньги» режиссера популярного сериала Хван Дон Хека

Главное: Режиссер суперпопулярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек не получил часть от прибыли Netflix.

Детали: Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек расстроен, что не получил часть от прибыли Netflix в $900 млн. Об этом пишет Los Angeles Times.

Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек получил лишь оговоренные контрактом деньги ещё до того, когда стало понятно, что сериал станет сверхуспешным — по данным разных СМИ это от 30 до 150 тысяч долларов.

Сам режиссёр рассказывает, что опечален этим фактом, хотя изначально был просто рад добиться успеха.