Как оказалось, украинцы не спешат экономить электроэнергию

Главное: В Украине зафиксировано рекордное потребление электроэнергии. Несмотря на просьбу ее экономить.

Детали: Днем минувшего четверга, 6 июля, в Украине было зафиксировано рекордное потребление электроэнергии. Об этом информирует «Укрэнерго».

Произошло в 16-00.

Показатель был на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022-го года и на 14% больше, чем в минувший четверг.

Эксперты говорят, что такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков.

Поясняется, что он, в первую очередь, связн с активным использованием кондиционеров.

Также говорится о том, что высокий уровень потребления вчера сохранялся практически до конца дня, что создавало значительную нагрузку на энергосистему.

Отмечается, что вечером снижается активность солнечных электростанций и для обеспечения покрытия высокого уровня потребления необходимо привлекать дополнительные мощности энергоблоков.

В Укрэнерго сообщают: «Прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей. Однако резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу. Это связано с тем, что энергосистема все еще восстанавливается после массированных обстрелов россиян. Продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и в сети, и в работе меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры».

Украинцев еще раз попросили уменьшить использование кондиционеров и мощных электроприборов с 16-00 до 23-00, напомнив, что их не следует включать одновременно, особенно в вечерние часы, а энергоемкое потребление следует переносить на другие часы суток.

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