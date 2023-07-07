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Новости > Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, — WP

Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, — WP

Агата Кловская
07.07.23 12:47
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Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, — WP

Главное: По информации he Washington Post, Белый дом одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня.

Детали: Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине спорных кассетных боеприпасов. Об этом сообщает The Washington Post.

Конгресс должен изъять боеприпасы из существующих оборонных запасов США.

Это решение было принято на фоне беспокойства по поводу задержки контрнаступления Украины и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Отметим, что такой шаг предусматривает обход закона США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом брака выше 1%.

По последним оценкам, проведенным в 2020 году, коэффициент брака кассетных боеприпасов не превышает 2,35%. Хотя это превышает ограничение в 1%, официальный представитель Пентагон Пета Райдер отметил, что официальные лица «тщательно отбирают» боеприпасы с коэффициентом брака 2,35% или ниже для передачи в Украину.

В тему: США приготовили для Украины новый пакет военной помощи.

Тэги: Джо Байден, военная помощь, война в Украине, кассетные боеприпасы

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