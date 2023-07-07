СМИ пишут о тайных переговорах США и России по войне в Украине. Госдеп все опровергает

Главное: По информации американских СМИ, США и Россия провели тайные переговоры по войне в Украине. В свою очередь спикер Государственного департамента США опроверг слухи о том, что Белый дом санкционировал «тайные переговоры» с Россией по прекращению войны в Украине.

Детали: Группа бывших высокопоставленных сотрудников службы национальной безопасности США якобы провела секретные переговоры с близкими к Кремлю россиянами. Темой разговора было прекращение войны в Украине. Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле, находясь в Нью-Йорке, провел двухчасовую встречу с членами американской группы. В ходе тайных переговоров обсуждалась тема оккупированных Россией территорий Украины, а также поиск дипломатического решения войны, который устроил бы обе стороны.

На встрече со стороны США присутствовали следующие лица: бывший дипломат Ричард Гаас, эксперт по Европе Чарльз Купчан, эксперт из России Томас Грэм, бывший помощник министра обороны США Мэри Бет Лонг и бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента США.

Целью такой встречи была возможность поддерживать канал связи с РФ открытым, чтобы определить место предстоящих переговоров и компромиссов по прекращению войны.

NBC пишет, что переговоры проходили с ведома администрации президента США Джо Байдена, но не по ее указанию. Бывшие официальные лица США впоследствии проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома о случившемся.

Кроме того, сообщается, что, по крайней мере, один бывший американский чиновник побывал в России для обсуждения войны в Украине.

Кроме Лаврова с российской стороны, в дискуссиях приняли участие ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов, а также другие представители российской внешнеполитической сферы. Они, как считается, прислушиваются к российскому президенту Владимиру Путину и находятся в постоянном контакте с лицами, принимающими решение в Кремле.

В свою очередь спикер Государственного департамента США опроверг слухи о том, что Белый дом санкционировал «тайные переговоры» с Россией по прекращению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины», — заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и дальше предоставлять оружие Вооруженным силам Украины, чтобы украинцы «могли вести переговоры с позиции силы, когда сочтут, что время пришло».

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