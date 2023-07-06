В Африке десятки людей насмерть отравились газом

Главное: В ЮАР произошла трагедия. 24 человека насмерть отравились газом.

Детали: Страшная трагедия произошла в городе Боксбург на востоке ЮАР. Тут из-за утечки газа погибли 24 человека.

Спасатели поведали: «Когда мы прибыли на место ЧП, то выяснили, что это был не взрыв, а утечка газа. Люди погибли из-за вдыхания нитратного газа, среди погибших есть женщины и дети. Мы подозреваем, что это может быть связано с незаконной добычей полезных ископаемых в этом районе».

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