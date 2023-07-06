Дефицита горючего в Украине не будет, — Шмыгаль

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицита горючего в Украине не будет. Вопрос обеспечения горючим обсуждался на совещании Минэкономики с представителями ключевых сетей, торгующих дизелем и бензином.

Детали: Дефицита горючего в Украине не будет, ситуация полностью контролируемая. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«На сегодняшний день ни в Европе, ни в Украине не наблюдается дефицита горючего. По прогнозам, дефицита также не будет. То есть, мы ожидаем спокойной ситуации на рынке горючего», — заявил премьер.

Вопрос обеспечения горючим обсуждался на совещании Минэкономики с представителями ключевых сетей, торгующих дизелем и бензином.

«Видим спокойную рыночную ситуацию с нормальной поставкой и продажей дизеля и бензина. Дефицита не ожидаем», — заверил руководитель правительства.

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