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Новости > На территории Белого дома нашли… кокаин

На территории Белого дома нашли… кокаин

Александр Панько
04.07.23 13:06
142
На территории Белого дома нашли… кокаин

Главное: В Белом доме происходит что-то странное. На его территории нашли кокаин.

Детали: На территории Белого дома в Вашингтоне, секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента страны и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники, предполагается, что это кокаин.

Информируется, что когда его нашли, была объявлена непродолжительная эвакуация.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми поведал, вещество проходит дальнейшее тестирование.

Сейчас выясняется, как оно попало в Белый дом.

Подчеркивается, что данное вещество не представляет какой-либо угрозы.

Конкретное место обнаружения порошка и способ его упаковки не уточняются.

Резюмируется, что он был обнаружен сотрудниками отдела USSS, которые проводили обход здания, а самого президента США Джо Байдена в Белом доме в тот момент не было.

В тему: Байден страдает апноэ и спит в маске.

Тэги: США, мир, наркотики, Белый дом, кокаин, Джо Байден

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