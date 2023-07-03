В США школьник пытался изнасиловать и убить учителя прямо в классе

Главное: В американской школе ученик пытался изнасиловать и убить учительницу в классе. Подросток душил учительницу веревкой, а затем ударил ее головой о стол так, что она потеряла сознание.

Детали: В США в Лас-Вегасе 16-летний подросток из средней школы напал на свою учительницу и пытался убить ее и изнасиловать. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает Fox News.

Событие произошло в апреле прошлого года. Джонатан Мартинес Гарсия, которому на тот момент было 16, набросился на учительницу в классе. Он душил ее веревкой, а затем ударил ее головой о стол так, что она потеряла сознание. Во время нападения он якобы восклицал, что ему «не нравятся учителя».

Когда женщина пришла в себя, то увидела, что она без штанов и нижнего белья.

Женщина рассказала полиции, что подросток опрокинул на нее тяжелую книжную полку и сел сверху. Дальше он стал резать ей запястье, восклицая: «Когда ты уже умрешь?».

Гарсия сбежал из школы, но был арестован через несколько часов.

Адвокат обвиняемого оправдывал поведение подзащитного тем, что тот якобы накануне принимал лекарства от астмы и те «могли дать побочный эффект, вызвав у него галлюцинации».

Подростка приговорили к тюремному заключению.

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