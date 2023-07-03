В НАТО подсчитали, сколько военной силы оккупанты задействовали в Украине

Главное: РФ сосредоточила в Украине 90% сухопутных сил. Несмотря на значительные потери в Украине, российские силы все еще имеют большую боевую упругость, отметил адмирал Роб Бауэр.

Детали: Страна-агрессор Россия задействовала в войне против Украины около 90% своих сухопутных сил. Об этом сказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на брифинге в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 3 июля.

По его словам, несмотря на значительные потери, российские силы все еще имеют боеспособные «авиацию, флот, кибернетическое и ядерное оружие».

«Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги», — сказал адмирал.

Бауэр подчеркнул, что россияне действуют «с большой осторожностью и вниманием» в тех районах, которые непосредственно граничат с НАТО, потому что «они не хотят рисковать конфликтом с нами».

В то же время он похвалил Украину за осторожность при контрнаступлении.

«Контрнаступление — это тяжело. Никогда нельзя думать, что его легко воплотить. Никогда так не будет», — сказал глава Военного комитета НАТО.

Бауэр отметил, что украинские войска сталкиваются с оборонными районами глубиной до 30 км.

«Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому неудивительно, что это происходит не столь быстро», — заявил он.

«Мы не должны комментировать в отношении Украины вроде того, что „они должны продвигаться быстрее“ или „мы разочарованы, что они продвигаются не так быстро“. Такие операции чрезвычайно тяжелы, и я думаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы», — резюмировал адмирал.

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