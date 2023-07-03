Глава Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви выступил с заявлением

Глава Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви — Епископ Маркос Оганесян, выступил с заявлением в связи с пропагандистскими действиями в России. Об этом сообщают Аспекты.

В заявлении говорится:

«С глубокой болью и разочарованием узнаем о благословении военных, состоявшемся в армянской церкви столицы России. Для нас это недопустимо и осудительно.

В первые дни войны мы пригласили и подняли к алтарю (в Киеве — ред.) добровольцев, военных врачей и волонтеров на обряд «Омывания ног».

У нас было моральное и духовное право пригласить их к алтарю, поскольку они взяли на себя святую миссию – быть защитниками мира.

По сей день они преданы и верны своей миссии, а мы вместе в нашей победе!

Глава Украинской епархии

Армянской апостольской церкви

Маркос Оганесян».

Напомним, в ответ на создание в Украине «Армянского легиона» в рядах МО, в РФ решили продемонстрировали кадры «освящения» нескольких лиц в военной форме с «громким» названием «АРБат».