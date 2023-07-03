В Украине на заправках взлетели цены на бензин и дизель

Главное: Бензин и дизель на АЗС резко подорожали после повышения налогов с 1 июля. Сразу на 5 грн/л подорожал бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества на станциях UPG и SOCAR.

Детали: Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли в понедельник примерно на 2 гривны по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом 3 июля сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.

Так, на заправках ОККО бензины марки А-95 и А-95 премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этой сети прибавило 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л все виды топлива подорожали на стациях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л и ДТ — до 47,99 грн/л.

На станциях Укрнафты бензины и ДТ подорожали на 2,91 грн/л: бензин А-95 — до 43,90 грн/л, бензин А-95+ — до 45,90 грн/л, дизтопливо — до 42,90 грн/л.

Сразу на 5 грн/л подорожал бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества на станциях UPG и SOCAR — до 51,90 и 54,99 грн/л соответственно.

Средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,42 грн/л до 49,61 грн/л, а дизельное топливо — на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л (см. табл.).

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