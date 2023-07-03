Зеленский рассказал, когда в Украине завершится война

Главное: Владимир Зеленский поведал, когда война в Украине завершится. После того, как Россия покинет Крым.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поведал, когда войну в нашей стране можно будет считать завершенной. Его слова цитирует CNN.

Глава государства сказал: «Мы не можем представить Украину без Крыма».

Он добавил: «И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась».

При этом, отвечая на вопрос, существует ли сценарий, при котором может быть мир без возвращения полуострова, политик подчеркнул: «Тогда это не будет победой».

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