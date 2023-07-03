«Шахтер» назначил нового главного тренера

Главное: Бывший наставник луганской «Зари» Патрик ван Леувен назначен на пост главного тренера «Шахтера». Нидерландец сменил во главе команды ранее уволенного Игора Йовичевича.

Детали: Нидерландский специалист Патрик ван Леувен занял вакантную должность наставника донецкого «Шахтера». В прошлом сезоне он работал во главе луганской «Зари». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

53-летний тренер возглавил «горняков» перед новым сезоном. На мостике отечественного гранда он заменил Игора Йовичевича.

Ван Леувен перебрался в «Шахтер» из рядов «Зари». В предыдущем сезоне он привел луганчан к бронзовым наградам чемпионата Украины. «Заря» нидерландца до последнего претендовала на место в квалификации Лиги чемпионов, но уступила по набранным очкам «Днепру-1».

В летописи «горняков» ван Леувен стал 36-м тренером. В новейшей истории команды нидерландский специалист — 9-й иностранец во главе «Шахтера». Контракт с «горняками» он заключил до июня 2025 года.

Ван Леувен — уроженец Ассена, после непродолжительной игровой карьеры избрал путь функционера. Был координатором роттердамской академии «Фейеноорда» в 2000-2006 гг.

В 2007 году впервые оказался в «Шахтере». В течение семи лет нидерландец руководил молодежным сектором клуба в статусе координатора и директора академии. Позже был спортивным директором алматинского «Кайрата» и «Маккаби» из Тель-Авива.

В 2020-2021 гг. был и. о. главного тренера израильского гранда, а затем полноценно возглавил «Маккаби». Завоевал с тельавивцами Кубок Израиля, а перед сезоном 2022/23 стал главным тренером «Зари».

В тему: В начале июня сообщалось, что «Шахтер» решил избавиться от главного тренера.