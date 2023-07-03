В Сумах вражеский беспилотник влетел в пятиэтажку. Есть погибший

Главное: Российский беспилотник попал в пятиэтажку в Сумах, погиб человек. После того, как в Сумах прогремел взрыв, на одной из улиц города было перекрыто движение транспорта.

Детали: Российские войска в понедельник, 3 июля, атаковали Сумы. В результате удара БПЛА в жилом доме погиб один человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Город Сумы. В результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб один человек», — написал он.

Ранее мэр Сум Александр Лисенко сообщил, что в городе раздаются взрывы и работает ПВО.

После того, как в Сумах прогремел взрыв, на одной из улиц города было перекрыто движение транспорта.

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