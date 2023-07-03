Украинцы будут вносить наличку через платежные терминалы по-новому

Главное: Правила пополнения через платежные терминалы в Украине изменились. Должны будут содержать номер мобильного телефона плательщика.

Детали: В Украине изменили правила внесения наличности через платежные терминалы. Сделал это НБУ.

Теперь, уже с 1 августа, квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Финансовый регулятор говорят, что во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания плательщик должен:

- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

- получить квитанцию.

Отмечается, что данные требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.

При этом требования не распространяются на такие платежи, как:

- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

- оплата маршрутных пассажирских перевозок;

- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

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