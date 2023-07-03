Украинцы будут вносить наличку через платежные терминалы по-новому

Главное: Правила пополнения через платежные терминалы в Украине изменились. Должны будут содержать номер мобильного телефона плательщика.
Детали: В Украине изменили правила внесения наличности через платежные терминалы. Сделал это НБУ.
Теперь, уже с 1 августа, квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Финансовый регулятор говорят, что во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания плательщик должен:
- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Отмечается, что данные требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.
При этом требования не распространяются на такие платежи, как:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
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