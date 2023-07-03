Стало известно, какие категории мужчин чаще всего выезжают за границу

Главное: С начала летнего сезона количество мужчин, пересекающих украинскую границу, возросло до 100 тысяч. ГПСУ сообщила, какие категории мужчин чаще выезжают за границу.

Детали: В Госпогранслужбе Украины проанализировали, какие категории мужчин в возрасте 18-60 лет пересекают украинскую границу чаще всего. Оказалось, что это водители транспортных средств хозяйствующих субъектов. Их — 45%. Об этом сообщает ГПСУ.

Еще 16% мужчин, уезжающих за границу, являются многодетными родителями, еще 16% — имеют инвалидность. Кроме того, 7% непригодны к военной службе, а 6% являются перевозчиками гуманитарного груза.

Также 10% «выездных» мужчин: сопровождают лиц с инвалидностью, имеют служебную командировку, забронированы за органами власти, самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

«Пограничный контроль граждан осуществляется согласно законодательству. Оформление мужчин происходит в соответствии с условиями пересечения, если на них не распространяются ограничения по выезду за пределы страны», — отметили в ГПСУ.

Что касается женщин, пограничники отметили, что многие женщины и дети едут отдыхать, учиться или участвовать в спортивных мероприятиях.

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