Непогода и российские обстрелы привели к новым проблемам с электричеством в Украине

Главное: В Украине вновь возникли проблемы с электричеством. В результате непогоды и российских обстрелов.

Детали: Министерство энергетики сообщает о новых проблемах с электричеством в Украине. Появилась информация на понедельник, 3 июля.

К ним привели непогода и российские обстрелы.

Информируется, что после прошедшего грозового шторма без электричества временно оставались потребители в четырех областях.

Так, в Днепропетровской области обесточивались 28 населенных пунктов, без света оставались почти 12 тысяч потребителей. Сейчас они почти все запитаны.

В то же время, как говорят эксперты, из-за козней небесной канцелярии остаются обесточенными населенные пункты в Киевской (34), Сумской (18) и Черниговской (16) областях.

Кроме этого сообщается, что из-за российских обстрелов обесточена часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Уточняется, что в Харьковской области из-за обстрела остались без света более 9 тысяч потребителей. В Донецкой области обесточена шахта, ведутся восстановительные работы. В Херсоне без света до сих пор остаются 13 тысяч потребителей из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Отмечается, что из-за технологических нарушений обесточено более 1 тысячи потребителей в Одесской области.

Сейчас ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Резюмируется: «Производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет. Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 4989 МВт·ч. Экспорт отсутствует».

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