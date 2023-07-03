В Черном море проверили уровень солености воды

Главное: Уровень солености Черного моря – в норме. А вот в реке Ингулец зафиксирован недостаток растворенного кислорода.

Детали: Государственная экологическая инспекция сделала важное заявление. Специалисты проверили воду в Черном море и реке Ингулец.

Сообщается, что соленость Черного моря в Одесской области соответствует норме, а вот в Ингульце был зафиксирован недостаток растворенного кислорода.

Уточняется, что в реке было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сухого остатка (1038,0 мг/дм3, это в 1,04 раза выше нормы).

Также был выявлен недостаток растворенного кислорода: показатель составляет 2,60 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3. В то же время, как подчеркивается, нефтепродуктов тут не обнаружено.

Информируется, что соленость воды Черного моря в Одесской области находится на уровне 16,3-17,3 г/дм3, что соответствует норме.

Резюмируется, что в пробах поверхностных вод Днепро-Бугского и Бугского лиманов в Николаевской области превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано, а кислородный режим тут удовлетворительный.

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