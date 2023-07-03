Жителей Одесской области успокоили по поводу качества питьевой воды

Главное: В Одесской области проверили качество питьевой воды. С ней все нормально.

Детали: Жителей Одесской области немного успокоили по поводу качества питьевой воды в регионе. Результаты проверки приводит областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в пробах питьевой воды на санитарно-микробиологические и санитарно-химические показатели не обнаружено нестандартных проб.

Информируется, что на 3 июля из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Отмечается, что по результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» питьевая вода соответствует ГСанПиН (Государственные санитарные нормы и правила – ИФ-У) 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

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