ДТП в Крыму: погибли дети на мопеде

Главное: В Крыму произошло смертельное ДТП. Погибли дети, которые ехали на мопеде.

Детали: В аннексированном Россией Крыму вечером 1 июля произошла трагедия. О ней поведали местные правоохранители.

Сообщается, что водитель автомобиля Land Rover 1979-го года рождения, двигаясь по автодороге Симферополь-Николаевка со стороны п.г.т. Николаевка в направлении Симферополя, вблизи села Новозбурьевка при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства в месте, где обгон разрешен, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом Honda Dio, который ехал навстречу с выключенными фарами, под управлением несовершеннолетнего 2008-го года рождения.

Увы, в результате аварии водитель и пассажир мопеда 2008-го года рождения погибли.

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