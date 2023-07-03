Израиль основательно усилит свое небо американскими истребителями

Главное: Израиль покупает у США истребители F-35. 25 боевых машин.

Детали: Израиль решил купить у правительства США истребители F-35. Всего планируется приобрести 25 боевых машин.

Министерство обороны информировало следующее: «Израильское министерство обороны и Армия обороны Израиля приобретет третью эскадрилью F-35 – 25 самолетов производства Lockheed Martin».

Примечательно, что обойдется это в три миллиарда долларов, однако финансирование данной закупки обеспечивается американскими фондами помощи.

Кроме этого, как сообщается, после этого у ВВС Израиля будет 75 стелс-самолетов.

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