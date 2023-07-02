Педофилы используют нейросеть для генерации извращенного контента

Главное: Педофилы научились генерировать порнографию с помощью нейросетей. Преступники используют аналог Stable Diffusion.

Детали: Педофилы научились генерировать детскую порнографию с помощью нейросетей. Об этом говорится в расследовании BBC.

C помощью ИИ злоумышленники создают и продают достаточно реалистичные изображения клиентам на легальных сервисах, наподобие Patreon.

Преступники используют аналог популярной нейросети Stable Diffusion, которая предназначается для тех, кто занимается искусством и графическим дизайном.