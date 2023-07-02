Педофилы используют нейросеть для генерации извращенного контента

Главное: Педофилы научились генерировать порнографию с помощью нейросетей. Преступники используют аналог Stable Diffusion.
Детали: Педофилы научились генерировать детскую порнографию с помощью нейросетей. Об этом говорится в расследовании BBC.
Главное: Педофилы научились генерировать порнографию с помощью нейросетей. Преступники используют аналог Stable Diffusion.
Детали: Педофилы научились генерировать детскую порнографию с помощью нейросетей. Об этом говорится в расследовании BBC.
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