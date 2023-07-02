Youtube забанит пользователей, использующих блокировщик рекламы

Главное: Youtube хочет банить пользователей, которые используют блокировщик рекламы. Пока платформа только тестирует новый механизм.

Детали: Youtube хочет банить пользователей, которые используют блокировщик рекламы. Об этом пишет портал TechCrunch

Пользователей будут просить выключить расширению для браузера, которое блокирует рекламу, либо премиум-подписку на Youtube Premium.

Пока платформа только тестирует новый механизм оповещений — некоторые пользователи сервиса обратили внимание на то, что при использовании программ-блокировщиков YouTube предлагает разрешить показ рекламы.