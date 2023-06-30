Бразилец пытался ввезти в Армению килограмм кокаина весьма оригинальным способом

Главное: Бразилец хотел ввезти в Армению килограмм кокаина. В собственной толстой кишке.

Детали: В Армении задержали гражданина Бразилии. Он пытался ввезти в страну более килограмма кокаина, спрятав его у себя в толстой кишке.

Местные правоохранители говорят, что хитрец прилетел рейсом Сан-Паулу-Париж-Ереван.

Информируется, что таможенники получили оперативную информацию, что один из пассажиров, возможно, перевозит кокаин.

Сообщается, что по прибытии в аэропорт «Звартноц» бразилец был подвергнут личному досмотру и сканированию, а затем доставлен в медицинский центр для дальнейшего обследования.

Отмечается: «Проведенная в медицинском центре компьютерная томография выявила наличие в его толстой кишке сферических инородных тел, которые были извлечены из организма путем медицинского вмешательства. Было обнаружено 120 капсул овальной формы с веществом похожим на кокаин, общим весом 1 216 граммов и рыночной стоимостью свыше трехсот тысяч долларов».

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств», а сам бразилец арестован. Теперь его ждет суд.

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