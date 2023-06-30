Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Бразилец пытался ввезти в Армению килограмм кокаина весьма оригинальным способом

Бразилец пытался ввезти в Армению килограмм кокаина весьма оригинальным способом

Александр Панько
30.06.23 16:50
69
Бразилец пытался ввезти в Армению килограмм кокаина весьма оригинальным способом

Главное: Бразилец хотел ввезти в Армению килограмм кокаина. В собственной толстой кишке.

Детали: В Армении задержали гражданина Бразилии. Он пытался ввезти в страну более килограмма кокаина, спрятав его у себя в толстой кишке.

Местные правоохранители говорят, что хитрец прилетел рейсом Сан-Паулу-Париж-Ереван.

Информируется, что таможенники получили оперативную информацию, что один из пассажиров, возможно, перевозит кокаин.

Сообщается, что по прибытии в аэропорт «Звартноц» бразилец был подвергнут личному досмотру и сканированию, а затем доставлен в медицинский центр для дальнейшего обследования.

Отмечается: «Проведенная в медицинском центре компьютерная томография выявила наличие в его толстой кишке сферических инородных тел, которые были извлечены из организма путем медицинского вмешательства. Было обнаружено 120 капсул овальной формы с веществом похожим на кокаин, общим весом 1 216 граммов и рыночной стоимостью свыше трехсот тысяч долларов».

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств», а сам бразилец арестован. Теперь его ждет суд.

В тему: У берегов криминального итальянского острова нашли кокаин.

Тэги: Армения, мир, наркотики, кокаин, Бразилия, криминал, курьезы

Комментарии

Статьи

30.06.23 15:15

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Манускрипт Хиге: историк нашел создателя средневекового кролика-убийцы
29.06.23 22:09

Манускрипт Хиге: историк нашел создателя средневекового кролика-убийцы

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.06.23 16:30

Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие
30.06.23 16:20

Появилось видео, как Эрдоган играет в баскетбол
30.06.23 16:09

Дания предоставила Украине очередной пакет военной помощи на немаленькую сумму
30.06.23 16:01

Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна
30.06.23 16:00

В Молдове задержали двух жителей Одесской области
30.06.23 15:26

Папа Римский сделал громкое заявление по поводу войны в Украине
30.06.23 15:21

Стало известно, какой будет погода в первый день июля
30.06.23 15:12

Зеленский дал важное поручение военным
30.06.23 14:57

Любители бокса не увидят бой Усик — Фьюри в этом году
30.06.23 14:42

Британская разведка оценила расходы России на войну
30.06.23 16:01

Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна
30.06.23 13:54

Зеленский вернул доплаты военным
30.06.23 13:10

Залужный резко отреагировал на якобы «медленное» контрнаступление ВСУ
30.06.23 12:21

Германия передaла Украине новый пакет военной помощи
30.06.23 10:36

В Бердянске прогремело более 10 взрывов
30.06.23 10:10

В Минздраве рассказали, куда делся коронавирус
30.06.23 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 228 340 солдат
30.06.23 09:35

Ночью силы ПВО сбили 10 из 13 летающих «мопедов»
29.06.23 17:17

«Волны Кондратьева» предрекают в 2023 году возобновление роста цен на все сырьевые товары
29.06.23 15:53

«Вагнеровцы» больше не будут воевать в Украине, — Буданов
25.06.23 20:02

Продавал детей на органы: в Закарпатье задержали преступника, торговавшего украинскими малышами
24.06.23 21:24

Переворот в России окончен: Лукашенко договорился с Пригожиным
27.06.23 17:28

Стало известно, когда в Украине «завершится» коронавирус
24.06.23 00:32

ФСБ и Генпрокуратура РФ обвинили Пригожина в организации вооруженного мятежа
26.06.23 16:28

В США произошло весьма странное убийство
26.06.23 13:17

Мирные переговоры по Украине могут стартовать уже в июле
26.06.23 09:45

Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне 225 580 солдат
26.06.23 12:48

Оккупанты всерьез начали борьбу с «инакомыслием» несовершеннолетних
26.06.23 12:47

В Италии неоднозначно оценили шансы Украины стать членом НАТО
26.06.23 11:14

Урожай зерна в Украине в этом году будет меньше, чем в прошлом
Фото и Видео
Появилось видео, как Эрдоган играет в баскетбол
Появилось видео, как Эрдоган играет в баскетбол
Появилось видео, как Эрдоган играет в баскетбол
Появилось видео, как Эрдоган играет в баскетбол
Под Киевом массажист изнасиловал подростка
Под Киевом массажист изнасиловал подростка
В Бердянске прогремело более 10 взрывов
В Бердянске прогремело более 10 взрывов
На берег Сухуми выбросило… трупы свиней
На берег Сухуми выбросило… трупы свиней
Хильда: лицо женщины-друида реконструировала эксперт из Шотландии
Хильда: лицо женщины-друида реконструировала эксперт из Шотландии
Горит здание Tiffany&Co известное по фильму «Завтрак у Тиффани»
Горит здание Tiffany&Co известное по фильму «Завтрак у Тиффани»
Сенсационная археологическая находка в Крыму: загадочная надпись в яме для жертвоприношений
Сенсационная археологическая находка в Крыму: загадочная надпись в яме для жертвоприношений
Появилось видео, как Путин нарисовал какую-то муть
Появилось видео, как Путин нарисовал какую-то муть
Натюрморт с пиццей найден на развалинах города Помпеи, разрушенного вулканом Везувий
Натюрморт с пиццей найден на развалинах города Помпеи, разрушенного вулканом Везувий
Футурама (2023): трейлер и дата выхода нового сезона популярного сериала
Футурама (2023): трейлер и дата выхода нового сезона популярного сериала
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.