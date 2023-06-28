ДТП в Кировоградской области: жертвой аварии стал крошечный ребенок

Главное: В Кировоградской области произошло страшное ДТП. Погиб младенец.

Детали: В минувший вторник, 27 июня, возле села Скалевские Хутора (Кировоградская область) произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что на трассе М-30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино столкнулись грузовик и три легковых автомобиля.

Жертвой аварии стал младенец 2022-го года рождения.

Кроме этого пострадал ребенок 2014-го года рождения.

Также различные травмы получили пассажиры 1970-го, 1977-го и 1990-го годов рождения.

Уже возбуждено уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта с погибшими» по ч.3 ст. 286 УК Украины.

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