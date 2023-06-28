Президент Литвы внезапно прибыл в Украину

Главное: В Киев прибыл президент Литвы. Гитанас Науседа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

Детали: В Киев в среду, 28 июня, прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает его пресс-служба.

Науседа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудят повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Также лидеры уделят внимание вопросу переговоров о вступлении Украины в ЕС, помощи Литвы и Евросоюза.

Президент Литвы также примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

Науседа прибыл в Киев из Гааги, где обсудили поддержку Украины. Из Киева он отправится в Брюссель, где завтра начинается заседание Совета европейских лидеров.

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