Орбан заявил, что завершение войны в Украине зависит от США

Главное: Виктор Орбан говорит, что завершение войны в Украине зависит от США. По его словам, желание закончить все силовым вариантом является ошибкой.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает комментировать войну в Украине. Его слова цитирует издание Bild.

Так, он сказал: «Украина больше не суверенная страна. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем».

Политик добавил: «Если американцы решат, что хотят мира, будет мир».

Кроме этого, по его словам, военное сотрудничество Запада с Украиной в надежде достичь мира, является ошибкой.

Глава правительства отметил: «Я не выступаю против украинцев. И я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я оперирую фактами, а не иллюзиями. Реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом является просчетом».

Говорится о том, что Киеву нужен мир, так как путем боевых действий Украина не сможет конкурировать с ресурсами России.

В тему: Орбан призвал давать Украине меньше денег.