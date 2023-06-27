Стало известно, когда в Украине «завершится» коронавирус

Главное: В Украине завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Произойдет это уже с 1 июля.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поведал, что уже с 1 июля в нашей стране завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Он выступил на заседании правительства.

Чиновник сказал, что коронавирус стал для украинцев тяжелым испытанием.

Отмечается: «Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей».

Он добавил, что за период пандемии правительство отработало механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны.

Глава правительства отметил: «Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами. Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия. Сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны. Снова делают невероятную работу и демонстрируют чрезвычайный героизм».

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