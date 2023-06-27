Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, когда в Украине «завершится» коронавирус

Стало известно, когда в Украине «завершится» коронавирус

Агата Кловская
27.06.23 17:28
161
Стало известно, когда в Украине «завершится» коронавирус

Главное: В Украине завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Произойдет это уже с 1 июля.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поведал, что уже с 1 июля в нашей стране завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Он выступил на заседании правительства.

Чиновник сказал, что коронавирус стал для украинцев тяжелым испытанием.

Отмечается: «Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей».

Он добавил, что за период пандемии правительство отработало механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны.

Глава правительства отметил: «Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами. Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия. Сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны. Снова делают невероятную работу и демонстрируют чрезвычайный героизм».

В тему: Коронавирус появился из-за утечки в лаборатории.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

24.06.23 21:11

Государственный переворот в России <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мария Барабаш и схема заработка на моряках
27.06.23 10:14

Мария Барабаш и схема заработка на моряках

Автор: «Багнет»

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.06.23 17:37

Орбан заявил, что завершение войны в Украине зависит от США
27.06.23 17:17

В Финляндии появился ну очень необычный курорт
27.06.23 17:10

Появилось видео, как в России молния убила мужчину
27.06.23 17:03

В ООН рассказали о казнях мирных украинцев россиянами
27.06.23 16:58

Капитан сборной Украины вернулся в «Динамо»
27.06.23 16:30

К Земле летит астероид, размером 10 автобусов
27.06.23 15:47

«Динамо» избавилось от бесполезного форварда
27.06.23 15:21

ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму, — Уоллес
27.06.23 14:50

Киевводоканал опроверг фейк о вспышке холеры в столице
27.06.23 14:41

В Виннице автобус попал в ДТП – много пострадавших
27.06.23 16:58

Капитан сборной Украины вернулся в «Динамо»
27.06.23 13:45

В Украине переименуют около 1,5 тыс. населенных пунктов
27.06.23 10:55

Путин не намерен менять Шойгу, — ISW
27.06.23 09:53

Самолет Пригожина приземлился в Беларуси, — соцсети
27.06.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 226 170 солдат
27.06.23 09:24

Путин попытался обелить себя в глазах россиян. Те не оценили
26.06.23 22:49

Путин ликвидировал ЧВК: альтернативных армий в России больше не будет
26.06.23 16:58

В ГУР рассказали, перебрасывают ли «вагнеровцев» в Беларусь
26.06.23 13:17

Мирные переговоры по Украине могут стартовать уже в июле
26.06.23 12:48

Оккупанты всерьез начали борьбу с «инакомыслием» несовершеннолетних
21.06.23 14:39

Зеленский озвучил главные основы для мира
21.06.23 15:51

В ООН обновили информацию по украинским беженцам
22.06.23 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 650 солдат
21.06.23 19:06

Григорий Клинишов, один из создателей термоядерной бомбы... покончил с собой
22.06.23 12:19

ВСУ создают условия для нанесения основного удара, — ISW
22.06.23 13:00

ЕС подкинул Украине денег
21.06.23 13:19

Установлено местонахождение 202 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС
21.06.23 14:10

Британский премьер может провести свой отпуск в Украине
25.06.23 20:02

Продавал детей на органы: в Закарпатье задержали преступника, торговавшего украинскими малышами
23.06.23 11:57

В Крыму произошел взрыв на газопроводе
Фото и Видео
Появилось видео, как в России молния убила мужчину
Появилось видео, как в России молния убила мужчину
Появилось видео, как в России молния убила мужчину
Появилось видео, как в России молния убила мужчину
Опубликовано видео эпичного пожара в ОАЭ
Опубликовано видео эпичного пожара в ОАЭ
Под Киевом женщина подожгла родственника, сбросила его в болото, после чего закопала
Под Киевом женщина подожгла родственника, сбросила его в болото, после чего закопала
Александр Греков: в Ирландии избили известного украинского актера
Александр Греков: в Ирландии избили известного украинского актера
Ярмоленко близок к возвращению в «Динамо»
Ярмоленко близок к возвращению в «Динамо»
В России мужчина из огнемета поджог соседа и «нагарпунил» женщину (Видео 18+)
В России мужчина из огнемета поджог соседа и «нагарпунил» женщину (Видео 18+)
Добро пожаловать в Дерри (2024): трейлер, дата выхода и первые кадры приквела истории про жуткого клоуна Пеннивайза
Добро пожаловать в Дерри (2024): трейлер, дата выхода и первые кадры приквела истории про жуткого клоуна Пеннивайза
Дурные деньги (2023): трейлер и дата выхода фильма о противостоянии Reddit и Уолл-Стрит
Дурные деньги (2023): трейлер и дата выхода фильма о противостоянии Reddit и Уолл-Стрит
Крупного тернопольского чиновника задержали на взятке
Крупного тернопольского чиновника задержали на взятке
Каховское водохранилище сейчас: на высохшем дне находят археологические артефакты времен палеолита и казачества
Каховское водохранилище сейчас: на высохшем дне находят археологические артефакты времен палеолита и казачества
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.