В Финляндии появился ну очень необычный курорт

Главное: В Финляндии заработал остров для цифровой детоксикации. Таких в мире больше нет.

Детали: В Финляндии заработал необычный курорт. О нем передает Еuronews.

Сообщается, что остров Улко-Таммио, расположенный у побережья Хамины, стал первым в мире местом для цифровой детоксикации.

Этим летом он станет зоной, свободной от телефонов.

Организаторы говорят: «Мы хотим призвать отдыхающих отключить свои умные устройства, остановиться и по-настоящему насладиться островами».

Поясняется, что на острове работает мобильная сеть, однако путешественников попросят держать свои устройства в карманах и отключиться от социальных сетей.

Говорится: «Это замечательная инициатива, которую можно реализовать и в других природных и рекреационных направлениях».

Резюмируется, что до острова можно добраться на частной лодке или на морских круизах. Туристы также могут поймать водное такси из Вариссаари, которая является исторической островной крепостью.

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