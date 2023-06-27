Капитан сборной Украины вернулся в «Динамо»

Главное: Андрей Ярмоленко вернулся в «Динамо» после 6-летнего перерыва. Последние 6 сезонов вингер провел в чемпионатах Германии, Англии и ОАЭ.

Детали: Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновит выступления в составе родной команды — киевского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист подписал контракт со столичным грандом. Полноправным игроком «Динамо» он станет 1 июля.

Ярмоленко поставил подпись под 2-летним соглашением с «бело-синими». После завершения контракта с киевлянами он якобы станет спортивным директором клуба. «Динамо» вингер достался бесплатно, поскольку по завершении сезона в составе эмиратского «Аль-Айна» стал свободным агентом.

«Динамо» — главная команда в карьере Ярмоленко. Перед трансфером в «Боруссию» Д за 25 млн евро летом 2017 года он провел 11 сезонов в рядах «бело-синих». После года в Бундеслиге вингер перешел в лондонский «Вест Хэм». Цвета «молотков» защищал 4 года.

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