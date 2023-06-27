Киевводоканал опроверг фейк о вспышке холеры в столице

Главное: Информация о холерной палочке в столичной воде не соответствует действительности, отметили в Киевводоканале.

Детали: Информация, распространившаяся в сети, о возможной вспышке холеры в Киеве из-за холерной палочки в воде, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.

«В сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде. В Киевводоканале отмечают, что эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующих ГСанПиНов (Государственные санитарные правила и нормы, — ред.) нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека.

Информацию о качестве воды поверхностных источников водоснабжения и питьевой воды в Киеве ежедневно обнародуют на официальном сайте Киевводоканала и на странице компании в Facebook.

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