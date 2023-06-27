Стало известно, когда и какие магнитные бури ожидают нас в июле

Главное: В июле Земля переживет восемь магнитных бурь. Средней и сильной мощности.

Детали: В июле на Землю обрушатся сразу восемь магнитных бурь. Их расписание приводит портал Meteoagent.

Информируется, что первая случится уже 1 июля – ее мощность составит четыре балла.

Потом, 8 июля, активность Солнца также составит четыре балла.

Эксперты говорят, что 12 и 13 июля ожидаются магнитные бури мощностью пять и четыре балла соответственно.

Кроме этого, 16-19 июля будет «штормить» на четыре балла.

После этого до конца месяца Солнце должно быть относительно спокойным.

Справка :

Магнитная буря представляет собой явление, возникающее на Солнце, которое может иметь влияние на межпланетную и земную атмосферу. Она является результатом разрушительных выбросов массы с поверхности светила, называемые солнечными взрывами либо солнечными вспышками, во время которых большие объемы энергии и магнитного поля высвобождаются в пространство. Солнечные взрывы вызывают выпуск плазмы, состоящей из электронов и протонов, в открытое пространство. Когда эта плазма достигает Земли, она взаимодействует с магнитным полем нашей планеты.

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