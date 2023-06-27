Белорусскую армию привели в полную боевую готовность

Главное: Президент Беларуси распорядился привести армию в полную боевую готовность. Белорусская оппозиция на фоне событий в России якобы готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но «произошел фальстарт», утверждает Александр Лукашенко.

Детали: Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность на фоне мятежа руководителя российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он сказал во время вручения погон высшему офицерскому составу во вторник, 27 июня.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — сказал он.

По словам Лукашенко, якобы белорусская оппозиция на фоне событий в России уже готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но «произошел фальстарт».

Лукашенко утверждает, что жители Беларуси близко к сердцу восприняли события в России.

«Не скрываю, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что родина одна», — сказал он.

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