Самолет Пригожина приземлился в Беларуси, — соцсети

Главное: Бизнес-джет Евгения Пригожина совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом пишет «Беларускі Гаюн».

Детали: На одном из военных аэродромов Беларуси во вторник, 27 июня, совершил посадку самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

«Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме „Мачулищи“ под Минском в 07:40», — говорится в сообщении.

Еще один бизнес-джет прилетел из России в 7:58.

«Бизнес-джет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме „Мачулищи“ в 7:58», — сообщила мониторинговая группа.

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