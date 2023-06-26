Хаос в России может длиться неделями или даже месяцами, — Блинкен

Главное: Хаос в России может длиться неделями. Напряженность в России росла месяцами и эффективность российской армии в Украине может оказаться под угрозой, заявил Блинкен.

Детали: Хаос в России, вызванный бунтом предводителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, может длиться неделями или даже месяцами. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Sky News.

Он сообщил, что напряженность в России росла месяцами, и эффективность российской армии в Украине может быть под угрозой.

«Мы знаем, что в последующие недели и месяцы Путину придется ответить еще за многое», — объяснил Блинкен.

Отвечая на вопрос, готовы ли США к потенциальному уходу Путина от власти, а также о безопасности ядерного оружия госсекретарь сказал: «Мы всегда готовы к любым непредвиденным обстоятельствам».

Кроме того, государственный секретарь США сообщил, что Штаты продолжат поддерживать Украину.

«По мере того, как россияне отвлекаются и разделяются, это может осложнить их преследование за агрессию против Украины», — добавил он.

В тему: В НАТО странно оценили неудавшийся бунт Пригожина.