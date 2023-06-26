ЕС существенно увеличил финансовую помощь для Украины

Главное: ЕС серьезно увеличил финансовую помощь для Украины. До 12 миллиардов евро.

Детали: Европейский Совет принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира для Украины. Сразу на 3,5 миллиарда евро – до 12 миллиардов евро.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в марте 2021-го году.

Отмечается: «Менее чем за два года Фонд доказал свою эффективность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне».

Напомним, что Фонд был создан для финансирования всех действий общей внешней политики и политики безопасности, касающихся военных и оборонных вопросов, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

Так, данный Фонд позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в ЕС, а также региональных и международных организаций в отношении военных и оборонных вопросов.

Фонд является внебюджетным инструментом. Взносы государств-членов определяются на основе распределения валового национального дохода.

Добавим, что благодаря Фонду ЕС поддерживает ВСУ через семь последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны. В результате 92% общего финансового потолка на 2021-2027-е годы уже израсходовано в 2023-м году, что требует дальнейшего увеличения.

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