Главное: Украинская певица Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России.

Детали: 41-летнюю украинскую певицу Веру Брежневу лишили вида на жительство в России. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, Вера Брежнева, которая родилась в Каменском (ранее Днепродзержинск), теперь не имеет вида на жительство в РФ.

«Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет», — отметил ее адвокат.

Сегодня Вера Брежнева живет в Риге по соседству с Лаймой Вайкуле