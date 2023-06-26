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Новости > В ЕС увидели позитив в неудавшемся бунте ЧВК «Вагнер»

В ЕС увидели позитив в неудавшемся бунте ЧВК «Вагнер»

Александр Панько
26.06.23 14:00
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В ЕС увидели позитив в неудавшемся бунте ЧВК «Вагнер»

Главное: В ЕС оценили неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Говорят, что он обнажил «трещины» в военной силе России.

Детали: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил неудавшийся бунт ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова, цитирует Reuters.

Дипломат пообщался с представителями СМИ в Люксембурге перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Так, он сказал: «Политическая система России демонстрирует слабость, а военная мощь дает трещину».

При этом Жозеп Боррель добавил, что ему неприятно видеть, что такое ядерное государство как Россия может войти в фазу политической нестабильности.

Сообщается, что в этот момент ЕС должен продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо.

Резюмируется: «Монстр, которого Владимир Путин создал вместе с ЧВК «Вагнер», монстр его сейчас кусает, монстр действует против своего создателя».

В тему: В НАТО странно оценили неудавшийся бунт Пригожина.

Тэги: Украина, Россия, политика, война, ЕС, Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер»

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