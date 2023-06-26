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Новости > План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден, — Буданов

План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден, — Буданов

Агата Кловская
26.06.23 09:59
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План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден, — Буданов

Главное: По словам Кирилла Буданова, план теракта на Запорожской атомной станции полностью разработан и утвержден. Он добавил, что никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас.

Детали: Рядом с 4 из 6 энергоблоков ЗАЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой. Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью The New Statement.

По его словам, план теракта на атомной станции полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства.

К аварии на ЗАЭС может также привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции.

По словам начальника ГУР МО Украины, приказ государства-агрессора совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра — создание зоны ядерного бедствия Россия рассматривает как предохранитель дальнейшего продвижения Сил безопасности и обороны Украины.

В то же время, по оценке Буданова, существует риск, что Москва может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как «превентивная мера», чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

«Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас», — добавил Буданов.

В тему: Зеленский предупредил о возможном теракте на Запорожской АЭС.

Тэги: теракт, Кирилл Буданов, ГУР, ЗАЭС

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