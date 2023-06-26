ВСУ продолжают выдавливать россиян из-под Бахмута

Главное: Продвижение ВСУ на флангах Бахмута продолжается. Россиян оттуда выбивают.

Детали: Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский поведал об успехах наших военных на флангах Бахмута (Донецкая область). Стала известна актуальная на понедельник, 26 июня, информация.

По его словам, ВСУ выдавливают противника с их позиций.

Он отметил: «На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия, враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут».

Сообщается: «Украина возвращает под контроль свои территории».

В тему: Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне 225 580 солдат.